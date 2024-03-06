Боец рассказал, что недостаточное пополнение боевых подразделений ощущалось еще до начала полномасштабной войны России против Украины. По его словам, нехватка людей ощущается и сейчас.

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Люди устали от войны

Эмиль Ишкулов отметил, что сейчас большинство людей не понимает последствий, которые могут возникнуть в результате проигрыша Украины.

Большинство не понимает, оно "устало донатить". Не хочет тренироваться, говорит только "я не подготовлен". Но с 2014 года можно было такую подготовку пройти, что любой контрактник позавидует! Стрельба, тактическая медицина – нет, все хотят в кино, в бар, отдохнуть,

– сказал защитник.

Кроме того, боец отметил, что не знает, сколько военнослужащих его бригады вернется в гражданскую жизнь, если Верховная Рада позволит им демобилизоваться после 36 месяцев непрерывной службы.

По его словам, есть "нормальные мотивированные люди", но нужно учитывать человеческий фактор.

Военнослужащие, которые с 2014 года воюют, особенно 2022 – 2023 – безвылазно, устали. Мы стараемся давать отпуска, но 30 дней в год – два раза по 15 – в условиях постоянных обстрелов, потери товарищей, это мало,

– заявил Эмиль.

Он добавил, что военные морально устают, поскольку в основном они видят своих детей только во время отпуска или по видеосвязи.

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