Боец рассказал, что недостаточное пополнение боевых подразделений ощущалось еще до начала полномасштабной войны России против Украины. По его словам, нехватка людей ощущается и сейчас.
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Люди устали от войны
Эмиль Ишкулов отметил, что сейчас большинство людей не понимает последствий, которые могут возникнуть в результате проигрыша Украины.
Большинство не понимает, оно "устало донатить". Не хочет тренироваться, говорит только "я не подготовлен". Но с 2014 года можно было такую подготовку пройти, что любой контрактник позавидует! Стрельба, тактическая медицина – нет, все хотят в кино, в бар, отдохнуть,
– сказал защитник.
Кроме того, боец отметил, что не знает, сколько военнослужащих его бригады вернется в гражданскую жизнь, если Верховная Рада позволит им демобилизоваться после 36 месяцев непрерывной службы.
По его словам, есть "нормальные мотивированные люди", но нужно учитывать человеческий фактор.
Военнослужащие, которые с 2014 года воюют, особенно 2022 – 2023 – безвылазно, устали. Мы стараемся давать отпуска, но 30 дней в год – два раза по 15 – в условиях постоянных обстрелов, потери товарищей, это мало,
– заявил Эмиль.
Он добавил, что военные морально устают, поскольку в основном они видят своих детей только во время отпуска или по видеосвязи.
Зеленский подписал закон о демобилизации срочников
- Еще 22 февраля президент Украины внес в парламент законопроект под номером 11035 "О внесении изменений в главу ХІІ "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно сроков срочной военной службы.
- Представленный президентом законопроект затем отправили на рассмотрение в Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Там поддержали документ о демобилизации срочников с добавлением нормы об отсрочке от дальнейшей мобилизации в 12 месяцев. Впоследствии Верховная Рада также проголосовала за законопроект.
- Закон предусматривает немедленное освобождение срочников. Такие лица не могут быть призваны на военную службу по мобилизации в течение двенадцати месяцев со дня увольнения с военной службы в запас, если они не выразили желания продолжать военную службу.
- Уже 26 февраля стало известно, что Владимир Зеленский подписал законопроект, который предусматривает демобилизацию срочников.