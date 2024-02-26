Зеленский подписал закон о демобилизации срочников, инициатором которого сам выступал, передает 24 Канал.

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Что означает подпись Зеленского

Еще 22 февраля президент Украины внес в парламент законопроект под номером 11035 "о внесении изменений в главу XII "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" о сроках срочной военной службы.

В нем глава государства предлагал уволить с военной службы военных – срочников. Речь идет о тех "военнослужащих срочной службы, срок военной службы которых, установленный частью первой статьи 23 настоящего Закона, истек во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков в соответствии с частью девятой статьи 23 настоящего Закона". Они освобождаются от военной службы в запас в сроки, определенные Указом Президента Украины.