Детали передает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины №57.
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Какие правила выезда за границу действуют с 1 марта
Правительство закрыло систему "Шлях", которая работала с начала полномасштабного вторжения. Поэтому Министерство развития общин и территорий и ОВА не вносят водителей в систему. Это касается граждан мужского пола, которые перевозят медицинские грузы и грузы гуманитарной помощи.
Отныне водители-волонтеры, которые направляются за медицинскими и гуманитарными грузами, должны иметь другие основания для пересечения границы.
Пересекать границу могут:
- забронированные на период мобилизации;
- непригодные к военной службе по состоянию здоровья;
- многодетные родители;
- мужчины, имеющие ребенка до 18 лет и жену, которая проходит военную службу, которые самостоятельно воспитывают ребенка;
- лица с инвалидностью;
- водители транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобилем.
Конечно, все эти категории должны предъявить соответствующие документы.
Также следует помнить, что представители ГПСУ имеют право проверять военно-учетные документы мужчин мобилизационного возраста во время прохождения пограничного контроля и в пограничной полосе.
Какие правила мобилизации действуют с 1 января 2025 года – читайте здесь.