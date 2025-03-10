Детали передает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины №57.

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Какие правила выезда за границу действуют с 1 марта

Правительство закрыло систему "Шлях", которая работала с начала полномасштабного вторжения. Поэтому Министерство развития общин и территорий и ОВА не вносят водителей в систему. Это касается граждан мужского пола, которые перевозят медицинские грузы и грузы гуманитарной помощи.

Отныне водители-волонтеры, которые направляются за медицинскими и гуманитарными грузами, должны иметь другие основания для пересечения границы.

Пересекать границу могут:

забронированные на период мобилизации;

непригодные к военной службе по состоянию здоровья;

многодетные родители;

мужчины, имеющие ребенка до 18 лет и жену, которая проходит военную службу, которые самостоятельно воспитывают ребенка;

лица с инвалидностью;

водители транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобилем.

Конечно, все эти категории должны предъявить соответствующие документы.

Также следует помнить, что представители ГПСУ имеют право проверять военно-учетные документы мужчин мобилизационного возраста во время прохождения пограничного контроля и в пограничной полосе.

Какие правила мобилизации действуют с 1 января 2025 года – читайте здесь.