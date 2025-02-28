Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

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Система "Шлях" больше не доступна

Так, на заседании 25 февраля Кабмин одобрил изменения в Постановление №57, которое регулирует выезд за границу водителей, следующих за гуманитарными и медицинскими грузами.

Согласно этим изменениям, выезд таких водителей будет возможен по общим основаниям, а не по регистрации в системе "Шлях",

– отмечают в министерстве.

То есть водители, следующих за медицинскими и гуманитарными грузами, должны иметь другие основания для пересечения границы, которые содержатся в соответствующем Постановлении. Отныне Министерство развития общин и территорий и ОВА не будут вносить водителей в систему "Шлях".

"Дополнительно Правительство поручило Минсоцполитики, что формирует политику в сфере гуманитарной помощи, вместе с Минобороны разработать механизм выезда за гуманитарными грузами военнообязанными мужчинами", – информируют в структуре.

Справка! Система "Шлях" работала с начала полномасштабного вторжения для регистрации для выезда водителей коммерческого транспорта лицензированных перевозчиков и водителей, следующих за гуманитарными грузами.

Систему запустило Министерство развития общин и территорий для обеспечения устойчивой логистики, перевозки грузов и гуманитарной помощи. Однако структура не является профильным органом, формирующим и реализующим политику в сфере гуманитарной помощи. Этим занимается Минсоцполитики, которое впоследствии вместе с Минобороны и проработает вопрос выезда за границу за гуманитарными грузами