Деталі передає 24 Канал з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України №57.

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Які правила щодо виїзду за кордон діють з 1 березня

Уряд закрив систему "Шлях", яка працювала з початку повномасштабного вторгнення. Тому Міністерство розвитку громад і територій та ОВА не вносять водіїв до системи. Це стосується громадян чоловічої статі, які перевозять медичні вантажі та вантажі гуманітарної допомоги.

Відтепер водії, які прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші підстави для перетину кордону.

Перетинати кордон можуть:

заброньовані на період мобілізації;

непридатні до військової служби за станом здоров'я;

багатодітні батьки;

чоловіки, які мають дитину до 18 років та дружину, яка проходить військову службу, які самостійно виховують дитину;

особи з інвалідністю;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів і пасажирів автівкою.

Звісно, усі ці категорії мають пред'явити відповідні документи.

Також слід пам'ятати, що представники ДПСУ мають право перевіряти військово-облікові документи чоловіків мобілізаційного віку під час проходження прикордонного контролю та у прикордонній смузі.

Які правила мобілізації діють з 1 січня 2025 року – читайте тут.