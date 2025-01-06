Кроме этого, процедуру полностью перевели в онлайн-формат. Кто может получить бронирование с 1 января – рассказывает 24 Канал.

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Какие предприятия могут получить статус критически важных

Согласно постановлению правительства, для получения статуса критически важного предприятие должно соответствовать следующим критериям:

работнику, которого бронируют, в течение последнего квартала должны платить зарплату в размере не менее 20 тысяч гривен (сумма по состоянию на 1 декабря 2024 года);

у предприятия не должно быть долгов по уплате ЕСВ и других налоговых взносов (оно может потерять этот статус, если имеет задолженность);

третий критерий предприятие выбирает самостоятельно из перечня, приведенного в постановлении КМУ № 76 или в региональных либо отраслевых требованиях.

Отметим, что решение территориальных общин о признании предприятия критически важным должно быть согласовано с Минэкономики и Минобороны.

До 28 февраля все критически важные предприятия должны пройти проверку на соответствие новым требованиям, если они хотят сохранить этот статус и иметь возможность и в дальнейшем бронировать работников.

Каким военнообязанным доступно бронирование с 1 января

Работника могут забронировать при условии, если он:

уточнил учетные данные и состоит на воинском учете;

не находится в розыске;

его работодатель внесен в Единый перечень критически важных предприятий;

относительно его работодателя корректно подтягиваются все сведения (название, налоговый номер, адрес, решение о признании критическим, пометка о соответствии зарплатным критериям);

официально получает зарплату размером не менее 20 тысяч гривен.

Как проходит процесс бронирования

Руководитель критически важного предприятия должен сформировать список работников для бронирования в приложении Дія. При отсутствии такой возможности, предприятие может подать списки в бумажной форме в государственный орган, который признал его критически важным.

В списке руководитель должен указать следующие сведения

полное наименование, местонахождение и код ЕГРПОУ предприятия;

ФИО военнообязанного, его ИНН, номер паспорта;

срок действия действующей отсрочки;

наложить на список квалифицированную электронную подпись.

Если предприятие будет отвечать всем критериям, а работник – требованиям, информация о предоставлении отсрочки отобразится в приложении Резерв+ военнообязанного в течение 72 часов. В случае отказа в электронном кабинете отобразится ее причина.

Отметим, что все критически важные предприятия могут забронировать только 50% военнообязанных работников от общего количества.