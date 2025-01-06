Об этом рассказывает 24 Канал. В Украине с начала полномасштабного вторжения России продолжаются всеобщая мобилизация и военное положение.

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К какой дате украинцы должны быть готовы

Это уже 13-е продление этих мероприятий, которые действуют для усиления обороноспособности страны.

Все мужчины от 18 до 60 лет должны иметь с собой военно-учетные документы. Они могут быть как в бумажном виде (удостоверение о приписке, военный билет), так и в электронном формате.

С 1 сентября 2025 года в Украине стартовала базовая военная подготовка. Все мужчины в возрасте от 18 до 24 лет должны обязательно ее пройти, даже если еще не подлежат мобилизации. Женщины могут участвовать по желанию.

К слову, в случае объявления в розыск из-за мобилизации, рекомендуется добровольно обратиться в ТЦК с документами, подтверждающие личность и причины отсутствия, с целью быстрого решения вопроса.

Если объявление в розыск является незаконным или есть право на отсрочку, можно обжаловать действия ТЦК в суде; основные причины розыска включают нарушение учета военнообязанных и уклонение от мобилизации.