Про це розповідає 24 Канал. В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії тривають загальна мобілізація та воєнний стан.

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До якої дати українці мають бути готові

Це вже 13-те подовження цих заходів, які діють для посилення обороноздатності країни.

Усі чоловіки від 18 до 60 років повинні мати із собою військово-облікові документи. Вони можуть бути як у паперовому вигляді (посвідчення про приписку, військовий квиток), так і в електронному форматі.

З 1 вересня 2025 року в Україні стартує базова військова підготовка. Усі чоловіки віком від 18 до 24 років мають обов’язково її пройти, навіть якщо ще не підлягають мобілізації. Жінки можуть брати участь за бажанням.

До слова, у разі оголошення в розшук через мобілізацію, рекомендується добровільно звернутися до ТЦК з документами, що підтверджують особу та причини відсутності, з метою швидкого розв'язання питання.

Якщо оголошення в розшук є незаконним або є право на відстрочку, можна оскаржити дії ТЦК у суді; основні причини розшуку включають порушення обліку військовозобов'язаних та ухилення від мобілізації.