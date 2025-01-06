Про це розповідає 24 Канал. З 4 травня 2024 року в Україні скасовано статус обмежено придатний до військової служби.

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Хто з обмежено придатних підлягає призову

Ця зміна, яка є частиною оновлення процесу мобілізації, передбачає більш детальну оцінку стану здоров’я громадян, що раніше були визнані обмежено придатними.

Тепер особи, які не можуть бути на передовій, можуть бути призначені на службу в тилових підрозділах або інших військових підрозділах, що не потребують високої фізичної активності.

Раніше статус "обмежено придатний" надавався тим, хто мав певні фізичні вади або хвороби, що не унеможливлювали службу, але обмежували можливості військовослужбовця.

Такі особи могли бути задіяні в тилових підрозділах, медичних установах, військових навчальних закладах або зв’язку.

З новими змінами розрізняються три категорії:

придатний до військової служби;

придатний до служби в тилових підрозділах;

непридатний до військової служби з виключенням з обліку.

Це дозволяє точніше визначати, хто може служити в армії, а хто – ні, і забезпечує додатковий мобілізаційний ресурс для країни в умовах воєнного стану.

Обмежено придатні теж підлягають службі

Медичні діагнози, такі як вилікуваний туберкульоз, вірусні гепатити, безсимптомний ВІЛ та деякі психічні порушення, більше не дають право на звільнення від призову, якщо ці захворювання не мають значного впливу на функціональність організму.

Ті, хто підлягає мобілізації, мають пройти військово-лікарську комісію у районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Комісія оцінює стан здоров’я та визначає придатність до служби, враховуючи медичні довідки та історію захворювань.