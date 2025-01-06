Об этом рассказывает 24 Канал. С 4 мая 2024 года в Украине отменен статус ограниченно годный к военной службе.

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Кто из ограниченно годных подлежит призыву

Это изменение, которое является частью обновления процесса мобилизации, предусматривает более детальную оценку состояния здоровья граждан, ранее признанных ограниченно годными.

Теперь лица, которые не могут быть на передовой, могут быть назначены на службу в тыловых подразделениях или других военных подразделениях, не требующих высокой физической активности.

Ранее статус "ограниченно годный" предоставлялся тем, кто имел определенные физические недостатки или болезни, что не делали невозможным службу, но ограничивали возможности военнослужащего.

Такие лица могли быть задействованы в тыловых подразделениях, медицинских учреждениях, военных учебных заведениях или связи.

С новыми изменениями различаются три категории:

годный к военной службе;

годный к службе в тыловых подразделениях;

непригодный к военной службе с исключением с учета.

Это позволяет точнее определять, кто может служить в армии, а кто – нет, и обеспечивает дополнительный мобилизационный ресурс для страны в условиях военного положения.

Ограниченно годные тоже подлежат службе

Медицинские диагнозы, такие как вылеченный туберкулез, вирусные гепатиты, бессимптомный ВИЧ и некоторые психические нарушения, больше не дают право на освобождение от призыва, если эти заболевания не имеют значительного влияния на функциональность организма.

Те, кто подлежит мобилизации, должны пройти военно-врачебную комиссию в районных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Комиссия оценивает состояние здоровья и определяет пригодность к службе, учитывая медицинские справки и историю заболеваний.