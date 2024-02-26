К правительственному законопроекту об изменении правил военной службы, мобилизации и воинского учета подали 4 тысячи 195 правок. Нардеп Железняк спрогнозировал, когда Рада может начать рассмотрение документа.
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Рассмотрение законопроекта о мобилизации
По словам народного избранника Ярослава Железняка пока сведение всех поправок продолжается.
Нардеп от партии "Голос" сообщил, что предварительно, уже с 27 февраля начнется работа Комитета по вопросам обороны по подготовке законопроекта ко второму чтению и, соответственно, рассмотрение правок.
Если все будет продвигаться хорошо, то тогда уже с 06 марта законопроект начнут рассматривать в Раде,
– заявил Железняк.
Также он добавил, что поскольку правок есть много, то этот процесс в зале может затянуться на пару дней.
Кроме этого, народный депутат поделился, сколько правок к законопроекту подал лично он. Так, он отметил, что его правок среди всех поданных – 40.
Закон о демобилизации срочников: последние новости
- Президент Украины подал в Раду законопроект о демобилизации срочников. Это произошло 22 февраля. Владимир Зеленский определил его как неотложный.
- В проекте говорилось: "Военнослужащие срочной службы, срок военной службы которых, установленный частью первой статьи 23 настоящего Закона, закончился во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков в соответствии с частью девятой статьи 23 настоящего Закона увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные Указом Президента Украины".
- В понедельник, 26 февраля, закон подписал Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Далее его направили на подпись президента Владимира Зеленского.