Об этом свидетельствуют данные из карты Проекта Закона о внесении изменений в главу ХІІ "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно сроков срочной военной службы, пишет 24 Канал.

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Закон передали на подпись президенту

В понедельник, 26 февраля, закон подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Далее его направили на подпись президента Владимира Зеленского.

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Закон о демобилизации срочников передали на подпись Зеленскому / Скриншот 24 Канала

Что этому предшествовало