Отмечают, что Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины включить законопроекты в повестку дня 11-й сессии Верховной Рады Украины.

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"По результатам рассмотрения законопроекта (№ 11035) в первом чтении принять его за основу и в целом", – говорится в тексте решения Комитета.

Комитет также указал сроки, в течение которых срочников не могут призвать. В частности, в законопроект предлагают добавить норму об отсрочке от дальнейшей мобилизации в течение 12 месяцев.

Такие лица не могут быть призваны на военную службу по мобилизации в течение двенадцати месяцев со дня увольнения с военной службы в запас, если они не выразили желания продолжать военную службу,

– отмечается в тексте.

Обратите внимание! Накануне президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о демобилизации срочников, который предлагает нормировать во время действия военного положения возможность увольнения в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки срочной военной службы. В то же время сроки демобилизации в тексте законопроекта не указывают.

Демобилизация срочников: главное