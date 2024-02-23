Отмечают, что Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины включить законопроекты в повестку дня 11-й сессии Верховной Рады Украины.
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"По результатам рассмотрения законопроекта (№ 11035) в первом чтении принять его за основу и в целом", – говорится в тексте решения Комитета.
Комитет также указал сроки, в течение которых срочников не могут призвать. В частности, в законопроект предлагают добавить норму об отсрочке от дальнейшей мобилизации в течение 12 месяцев.
Такие лица не могут быть призваны на военную службу по мобилизации в течение двенадцати месяцев со дня увольнения с военной службы в запас, если они не выразили желания продолжать военную службу,
– отмечается в тексте.
Демобилизация срочников: главное
- Согласно пояснительной записке, законопроект необходим для обеспечения выполнения мероприятий, связанных с увольнением в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы.
- Реализация закона позволит уволить в запас военнослужащих, которые выслужили установленный сроки срочной военной службы.