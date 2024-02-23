Зазначають, що Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України включити законопроекти до порядку денного 11-ї сесії Верховної ради України.

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"За результатами розгляду законопроекту (№ 11035) в першому читанні прийняти його за основу та в цілому", – йдеться в тексті рішення Комітету.

Комітет також вказав сроки, упродовж яких строковиків не можуть призвати. Зокрема, до законопроєкту пропонують додати норму про відстрочку від подальшої мобілізації протягом 12 місяців.

Такі особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом дванадцяти місяців з дня звільнення з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу,

– зазначається в тексті.

Зверніть увагу! Напередодні президент Володимир Зеленський вніс у парламент законопроєкт про демобілізацію строковиків, який пропонує унормувати під час дії воєнного стану можливість звільнення у запас військовослужбовців, які відслужили встановлені терміни строкової військової служби. Водночас терміни демобілізації в тексті законопроєєкту не вказують.

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