Про це свідчать дані з карти Проєкту Закону про внесення змін до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби, пише 24 Канал.

До теми У Раді проголосували за негайне звільнення строковиків

Закон передали на підпис президенту

У понеділок, 26 лютого, закон підписав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Далі його направили на підпис президента Володимира Зеленського.

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Закон про демобілізацію строковиків передали на підпис Зеленському / Скриншот 24 Каналу

Що цьому передувало