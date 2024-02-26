До урядового законопроєкту про зміну правил військової служби, мобілізації та військового обліку подали 4 тисячі 195 правок. Нардеп Железняк спрогнозував, коли Рада може розпочати розгляд документу.

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Розгляд законопроєкту про мобілізацію

За словами народного обранця Ярослава Железняка наразі зведення усіх правок продовжується.

Нардеп від партії "Голос" повідомив, що попередньо, вже з 27 лютого почнеться робота Комітету з питань оборони щодо підготовки законопроекту до другого читання і, відповідно, розгляд правок.

Якщо все буде просуватися добре, то тоді вже з 06 березня законопроект почнуть розглядати в Раді,

– заявив Железняк.

Також він додав, що оскільки правок є багато, то цей процес в залі може затягнутися на пару днів.

Крім цього, народний депутат поділився, скільки правок до законопроєкту подав особисто він. Так, він зазначив, що його правок серед усіх поданих – 40.

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