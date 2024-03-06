Министр юстиции Денис Малюська рассказал о своем видении мобилизации осужденных. По его словам, обсуждение нужно начинать не с осужденных, а с тех, у кого есть судимость.

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Нет вопроса опасности

Малюська объяснил, что говорится о людях, которые уже вышли из тюрьмы, или даже никогда туда не попадали. Согласно действующему законодательству, они не могут быть мобилизованными.

Собственно, это самое простое и самое очевидное, что надо исправлять. Здесь нет вопроса опасности для людей, они же ходят по улицам, общаются с нами,

– подчеркнул глава Минюста.

Также он сказал, что не понимает, почему они не идут в армию и не защищают Родину, хотя часть из них действительно этого хочет. Малюська заметил, что эта норма устарела, ведь наше военное законодательство на начало полномасштабного вторжения не было готово полностью к тем проблемам, которые мы имеем.

Министр отметил, что Верховная Рада просто не успела адаптировать эту ному под современные реалии.

Вениславский также высказывался по этому поводу