Про це в етері телемарафону розповів голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Він також розповів, скількох українських громадян, що підлягають мобілізації, можуть залучити до служби на фронт, передає 24 Канал.
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Скількох людей можуть мобілізувати на фронт
Тимочко пояснив, що мобілізаційний резерв України становить близько 5 мільйонів осіб. Наразі приблизно 2,5 мільйона громадян готові нести військову службу.
Якщо розраховувати, що мобілізаційний ресурс у нас у країні – близько п’яти мільйонів, і мільйон уже пішов служити, то ми можемо говорити, що з тих, хто залишився, це насправді готових так чи інакше нести військову службу – понад 2,5 мільйона, нехай навіть два мільйони,
– наголосив він.
Крім того, голова ради резервістів Сухопутних військ підкреслив, що ці дані є відповіддю тим, хто "дуже лементував і репетував", що мобілізація 500 тисяч осіб – це "катастрофа".
До лав ЗСУ хочуть мобілізувати засуджених
- Міністр юстиції Денис Малюська розповів про своє бачення мобілізації засуджених. За його словами, до лав Збройних Сил можна залучати людей, у яких є судимість.
- Мовиться про людей, які вже вийшли з в'язниці, або навіть ніколи туди не потрапляли. Малюська наголосив, що в цьому плані питання небезпеки для українських громадян немає, і не розуміє, чому ці особи не йдуть в армію та не захищають Батьківщину, хоча частина з них дійсно цього хоче.
- До цього член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зауважував, що військова служба для засуджених можлива. Це можу стосуватися засуджених, які отримали покарання без реального відбуття його у в'язниці, й українців, які засуджені з відстрочкою від відбування покарання, або умовно засуджені, які фізично перебувають на волі.
- Веніславський також наголосив, що розглядають й іншу категорію громадян. Мовиться про осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, якщо вони не засуджені за злочини проти основ національної безпеки, проти статевої свободи людини та деяких інших найбільш чутливих злочинів.