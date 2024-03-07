Цього ж дня Зеленський ухвалив інше дуже важливе рішення – погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

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Що відомо про указ президента про звільнення строковиків

Звільнити у квітні – травні 2024 року в запас зі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань військовослужбовців строкової військової служби, строк військової служби яких, установлений частиною першою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки,

– сказано в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України має забезпечити за заявками Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України перевезення цих осіб. Це має бути здійснено з додержанням вимог безпеки та проведенням розрахунків за ці перевезення згідно з чинними тарифами.

