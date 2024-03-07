7 березня Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерію Залужного на посаду посла У Великій Британії та Північній Ірландії. Про це офіційно оголосили в МЗС.

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Україна чекає на згоду Великої Британії

В МЗС повідомили, що вже подали до Великої Британії запит на згоду прийняти Валерія Залужного як главу дипломатичного представництва України.

У четвер, 7 березня 2024 року, Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман,

– мовиться в повідомленні МЗС.