Умєров зазначив, що потрібно масштабувати знищення російського флоту у Чорному морі. Саме британські партнери можуть допомогти нашій державі реалізувати цю стратегію.
До теми Виділення не завжди означає забезпечення, – Умєров про постачання зброї
Умєров і Шеппс поговорили про успіхи України в морі
Окрім Гранта Шеппса, під час розмови також були присутні командувач Збройних сил Сполученого Королівства, адмірал Ентоні Радакін, а також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Український генерал-полковник поінформував колег про оперативну обстановку та нагальні потреби.
Ми також обговорили можливості реалізації в рамках Коаліції з розвитку морських спроможностей. Ми маємо масштабувати успіхи України у знищенні російського флоту,
– написав Умєров.
Він також наголосив, що нашій державі потрібно збільшити використання безпілотників. Міністр оборони висловив вдячність Великій Британії за виділення 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України.
Морські дрони змінили ситуацію у морі
- Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що під час повномасштабної війни українські морські дрони кардинально змінили ситуацію в морі. За словами капітана, окупанти вже не почуваються вільно в акваторії Чорного моря.
- Плетенчук також зазначив, що Україна покращила дрони Sea Baby. Тепер вони здатні нести нову боєголовку потужністю, як дві російські ракети "Калібр". За словами речника ВМС, це дуже потужна зброя, яка несе загрозу російським суднам у морі.
- Крім того, в ГУР МО анонсували нові можливості морських дронів Magura. Зокрема, на морських безпілотниках типу Magura планують розмістити засоби ППО і, можливо, інші системи ураження, щоб мати змогу вражати ворожі цілі у повітрі.
- Варто зазначити, що морський дрон Magura V5 є унікальною українською розробкою, яка довела свою ефективність проти ворожого флоту у Чорному морі. Саме цей дрон потопив ворожий ракетний катер "Івановєц" і великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков". Детальніше про морський дрон Magura, його характеристики, бойову здатність, а також про успішні операції – читайте у матеріалі.