Умеров отметил, что нужно масштабировать уничтожение российского флота в Черном море. Именно британские партнеры могут помочь нашему государству реализовать эту стратегию.

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Умеров и Шеппс поговорили об успехах Украины в море

Кроме Гранта Шеппса, во время разговора также присутствовали командующий Вооруженных сил Соединенного Королевства, адмирал Энтони Радакин, а также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Украинский генерал-полковник проинформировал коллег об оперативной обстановке и насущных потребностях.

Мы также обсудили возможности реализации в рамках Коалиции по развитию морских возможностей. Мы должны масштабировать успехи Украины в уничтожении российского флота,

– написал Умеров.

Он также отметил, что нашему государству нужно увеличить использование беспилотников. Министр обороны выразил благодарность Великобритании за выделение 200 миллионов фунтов на производство дронов для Украины.

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