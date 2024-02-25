Примерно половина вооружения, которое западные партнеры выделили для Украины, не поставляется вовремя. Об этом Умеров сказал на конференции "Украина. Год 2024", информирует 24 Канал.

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Что рассказал Умеров о выделении помощи

Сейчас выделение помощи не всегда означает ее обеспечение, поскольку 50% не поставляется вовремя,

– сказал он.

Министр обороны Украины обратил внимание, что из российской экономики, которая составляет примерно 2 триллиона долларов, и они используют до 15% бюджета на войну. Это составляет более 150 миллиардов долларов на войну.

"Поэтому если то, что выделяется (Украине – 24 Канал), не приходит своевременно, мы теряем личный состав и территории", – добавил Умеров.

Рустем Умеров отметил, что это война, когда союзные государства должны обеспечивать поставки своевременно, "потому что еще никогда в истории человечества не было такого, когда война велась без преимущества в воздухе".

Умеров резюмировал, что "мы работаем согласно плану, делаем все возможное и невозможное, но без своевременных поставок это усложняет нашу работу".

Александр Камышин, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, также высказался по этому поводу. Он добавил, что Украина попросила у западных партнеров помощи в финансировании местного производства, потому что "есть обязательства передать 1 миллион дронов Украине, лучше всего это сделать у местных производителей". По его словам есть 200 компаний, которые могут это производить и имеют конкурентную цену.

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