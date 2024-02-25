Об этом на форуме "Украина. Год 2024" заявил министр обороны Рустем Умеров. Он отметил, что сейчас страна пытается сделать все возможное и невозможное, чтобы осуществить прорыв, передает 24 Канал.

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План действий даст результат в 2024 году

В воскресенье, 25 февраля, стартовал форум "Украина. Год 2024". Первым выступил на нем министр обороны Украины Рустем Умеров. В своей речи он заявил, что война в Украине – это самая большая война со времен Второй мировой. В то же время министр отметил, что Украина имеет план действий на 2024 год и делает все возможное и невозможное, чтобы осуществить прорыв.

Все говорят, что лучше наших действий говорят наши результаты. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы сделать прорыв. План 2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году,

– заявил Умеров.

Министр также отметил, что линия фронта в Украине сейчас составляет 3200 километров, а интенсивные боевые действия ведут на протяженности 1200 километров. Поэтому он поблагодарил каждого защитника и защитницу, которые приближают достижения цели.

Украина имеет ракету, которая поражает цели на расстоянии до 700 километров

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на форуме рассказал, что Украина имеет ракету, способную поражать цели на расстоянии до 700 километров.

Важнейшая программа для нашей страны – это ракетная программа, но о ней я скажу не более, чем президент. У нас появилось дальнобойное оружие, которое поразило цель на 700 километров,

– заявил Камышин.

Он также добавил, что Украина продолжает наращивать собственное производство оружия. В частности, удалось увеличить производство собственных боеприпасов, среди которых – артиллерийские. Камышин также заявил, что в 2024 году на поле боя появятся наземные дроны. Говорится о роботизированных системах, которые будут применять против оккупантов.