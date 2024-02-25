Об этом рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на форуме "Украина. Год 2024", информирует 24 Канал.

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Важнейшая программа для нашей страны – это ракетная программа, но о ней я скажу не более, чем президент. У нас появилось дальнобойное оружие, которое поразило цель на 700 километров,

– заявил Камышин.

Развитие "оборонки"

Рассказывая о динамике наращивания украинских вооруженных возможностей, министр отметил, что этот год тоже принесет много хороших новых для оборонного комплекса Украины и анонсировал успешные наземные операции.

"В прошлом году Силы обороны начали работать по стратегическим целям в глубине России произведенным в Украине вооружением. Мы увидели в деле, в воздухе дрон,мы увидели их на море. Этот год станет годом, когда мы увидим их на земле", – отметил Камышин.

Он пояснил, что в этом году, украинцы узнают о наземных роботизированных системах, которые Силы обороны будут применять против оккупантов.

Разрабатывает ли Украина свои системы ПВО

По украинской системе противовоздушной обороны, министр отметил, что несмотря на ограниченные временные рамки, Украине удается находить решения.

"Разобление ПВО занимает гораздо больше времени, чем мы имеем сегодня. Но мы нашли решение с партнерами – это гибридное ПВО. Комбинируем старые советские системы и западные ракеты; западные системы встраиваем в наши системы", – уточнил Камышин.

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