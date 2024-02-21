Авторы материала подтверждают слова главы ГУР Кирилла Буданова и отмечают, что если Украина сможет вести разумную оборонительную битву, то в 2025 году сможет провести еще одно контрнаступление. Это связано с тем, что противник будет истощен.

Смотрите также Мы формируем новую линию обороны: что даст оккупантам захват Авдеевки

Вопросы в поддержке

Недавнее исследование, проведенное лондонским аналитическим центром Royal United Services Institute, показало, что российские вооруженные силы, вероятно, к концу 2024 года достигнут пика в своих наступательных усилиях. В дальнейшем они будут бороться с дефицитом бронетехники.

Однако, по словам Буданова, основной вопрос в том, готовы ли союзники нас поддерживать.

Будут ли они готовы обеспечить нас запасами на весь год, пока мы будем готовиться, или нет?

– сказал руководитель ГУР.

Буданов прокомментировал ситуацию на фронте