Авторы материала подтверждают слова главы ГУР Кирилла Буданова и отмечают, что если Украина сможет вести разумную оборонительную битву, то в 2025 году сможет провести еще одно контрнаступление. Это связано с тем, что противник будет истощен.
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Вопросы в поддержке
Недавнее исследование, проведенное лондонским аналитическим центром Royal United Services Institute, показало, что российские вооруженные силы, вероятно, к концу 2024 года достигнут пика в своих наступательных усилиях. В дальнейшем они будут бороться с дефицитом бронетехники.
Однако, по словам Буданова, основной вопрос в том, готовы ли союзники нас поддерживать.
Будут ли они готовы обеспечить нас запасами на весь год, пока мы будем готовиться, или нет?
– сказал руководитель ГУР.
Буданов прокомментировал ситуацию на фронте
- Кирилл Буданов признал, что на фронте не хватает снарядов, а объемы помощи от партнеров не являются достаточными. Однако руководитель ГУР добавил, что война не стоит на пороге применения оружия массового уничтожения.
- Ситуация на фронте российско-украинской войны сейчас является тяжелой, впрочем, не критичной. Такое заявление сделал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.
- По словам Кирилла Буданова, сейчас военным больше всего не хватает: артиллерийских боеприпасов в целом, артиллерийских систем калибра 155 мм, а также снарядов для этих систем, снарядов для контрбатарейной борьбы на больших расстояниях, систем для ракетных ударов на больших расстояниях.