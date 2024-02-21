Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Сергей Грабский. Он назвал преимущества, которые получили россияне после оккупации Авдеевки.
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Ключевые угрозы для Украины
После выхода украинских военных из Авдеевки отсутствует прямая угроза для оккупированного Донецка, который остается важным политическим, экономическим, военным и транспортным центром для врага.
Еще с 2015 года мы постоянно говорили о важном элементе обороны Авдеевки – Ясиноватской развязке. На сегодня Силы обороны не могут контролировать этот отрезок, соответственно противник может использовать его на полную мощность,
– отметил военный эксперт.
Ясиноватская развязка позволяет оккупантам мыслить категориями будущих операций по созданию соответствующей группировки войск, которая потенциально может угрожать Константиновке или Покровску, в зависимости от того, какое направление выберет противник.
Однако даже и это необязательно,
– подчеркнул Грабский.
Учитывая нынешнюю ситуацию, россияне могут осуществлять широкий манёвр логистикой, используя транспортный узел в Донецкой области, для переброски войск с севера на юг и с востока на запад.
Выход из Авдеевки усложняет операции наших войск. Теперь мы формируем новую линию обороны, совершенствуем позиции. Противник получил определенные преимущества с точки зрения того, где наносить удар,
– сказал военный эксперт.
К сожалению, ВСУ не могут противопоставить соответствующее количество войск противнику, который сейчас наступает. Поэтому наши войска находятся в напряженной ситуации, ведь Силам обороны надо предусмотреть не только необходимость сдерживания атак противника, но и в случае необходимости немедленную переброску дополнительных сил и средств на другие участки фронта, где ситуация может стать угрожающей в результате развертывания масштабных наступательных операций.
Выход из Авдеевки: в чем причина
- Пентагон назвал выход украинских военных из Авдеевки "стратегическим" решением. В ведомстве отметили, что это было необходимо для того, чтобы Украина могла сохранить собственную артиллерию и снаряды.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что именно дефицит вооружения привел к тому, что Украине пришлось отступать из Авдеевки. Он отметил, что ВСУ не потеряли бы город, если бы наши бойцы получили все артиллерийские боеприпасы.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что выход из Авдеевки – результат ослабления помощи нашему государству. Глава государства заявил, что это также признал лидер США Джо Байден.