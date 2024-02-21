Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Сергей Грабский. Он назвал преимущества, которые получили россияне после оккупации Авдеевки.

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Ключевые угрозы для Украины

После выхода украинских военных из Авдеевки отсутствует прямая угроза для оккупированного Донецка, который остается важным политическим, экономическим, военным и транспортным центром для врага.

Еще с 2015 года мы постоянно говорили о важном элементе обороны Авдеевки – Ясиноватской развязке. На сегодня Силы обороны не могут контролировать этот отрезок, соответственно противник может использовать его на полную мощность,

– отметил военный эксперт.

Ясиноватская развязка позволяет оккупантам мыслить категориями будущих операций по созданию соответствующей группировки войск, которая потенциально может угрожать Константиновке или Покровску, в зависимости от того, какое направление выберет противник.

Однако даже и это необязательно,

– подчеркнул Грабский.

Учитывая нынешнюю ситуацию, россияне могут осуществлять широкий манёвр логистикой, используя транспортный узел в Донецкой области, для переброски войск с севера на юг и с востока на запад.

Выход из Авдеевки усложняет операции наших войск. Теперь мы формируем новую линию обороны, совершенствуем позиции. Противник получил определенные преимущества с точки зрения того, где наносить удар,

– сказал военный эксперт.

К сожалению, ВСУ не могут противопоставить соответствующее количество войск противнику, который сейчас наступает. Поэтому наши войска находятся в напряженной ситуации, ведь Силам обороны надо предусмотреть не только необходимость сдерживания атак противника, но и в случае необходимости немедленную переброску дополнительных сил и средств на другие участки фронта, где ситуация может стать угрожающей в результате развертывания масштабных наступательных операций.

Выход из Авдеевки: в чем причина