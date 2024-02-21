Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что есть еще одно событие, которое может повлиять на принятие Конгрессом решения о выделении Украине 60 миллиардов помощи.

Интересно ЕС готовит план по помощи Украине, если к власти придет Трамп, – Washington Post

Повлияет ли выход из Авдеевки на принятие помощи от США

Так, в Белом доме заявили, что из-за нехватки снарядов ВСУ были вынуждены выйти из Авдеевки. К этому привело затягивание голосования в Конгрессе США.

Об Авдеевке Байден лично сказал, что это, грубо говоря, США "сдали" Авдеевку. Это не наши обвинения, это сказал Байден,

– отметил Шейтельман.

Кроме того, по его словам, на решение Конгресса может повлиять смерть российского оппозиционера Алексея Навального. Ведь пока на его, вероятно, убийство Кремлем не было политического ответа – только публицистические заявления, а не политические.

На этом фоне появилась информация о том, что администрация Байдена вроде бы работает над тем, чтобы передать Киеву новые ATACMS – с большим радиусом действия. Впрочем, из-за того, что помощь так и не приняли, пока подобное решение вряд ли получится утвердить. Так что, сейчас вопросом №1 остается выделение Украине 60 миллиардов помощи от США.

Что известно о 60 миллиардах помощи от Штатов