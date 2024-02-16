Белый дом возмущен по поводу того, что спикер Палаты представителей объявил перерыв. Говорится о Майке Джонсоне.

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В Белом доме лютуют

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс сообщил, что Джонсон объявил каникулы "вместо того, чтобы положить конец вреду, который он наносит нашей национальной безопасности".

Каждый день, когда спикер Джонсон вызывает ухудшение нашей национальной безопасности, Америка проигрывает. И каждый день, когда он откладывает голосование, авторитет республиканцев в Конгрессе у американского народа падает,

– заявил Бейтс.

По его словам, вместо того, чтобы прекратить политизацию безопасности страны, спикер Джонсон "убегает", отправляя Палату представителей на досрочные каникулы.

Как отметил представитель Белого дома, Джонсон продолжает укреплять кровавые военные усилия России и иранский режим в ущерб американской национальной безопасности, рабочим местам в США и нашим ближайшим альянсам страны.

Байден отреагировал на решение Палаты представителей

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден также не остался в стороне от циничного решения Палаты представителей о перенесении голосования для помощи нашему государству.

Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта,

– отметил американский президент.

Что этому предшествовало: основное