Кроме этого, китайское правительство призвало придерживаться Минского соглашения, достигнутого в 2014 году. В эфире 24 Канала дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко объяснил, свидетельствуют ли такие заявления об изменении позиции Пекина.

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Чего хочет Китай

По мнению эксперта-международника, стратегия Китая не изменилась. Пекин использует украинский вопрос, чтобы укрепить свой имидж "миротворца" и дискредитировать Запад.

Это работа на будущее. Это как раз заигрывание со странами Глобального Юга, где Китай хотел бы занять позицию лидера,

– сказал Осипенко.

В первую годовщину российского вторжения в Украину, 24 февраля 2023 года, Пекин обнародовал свою 12-шаговую "мирную" инициативу, чтобы продемонстрировать альтернативу Западной формуле мира. Как отметил дипломат, в недавнем заявлении постоянный представитель Китая в ООН повторил то, что записано в так называемом "мирном плане", в частности, призвал Украину отказаться от блоков.

Это ментальность холодной войны и нельзя усиливать безопасность одной страны благодаря другой, то есть учитывать интересы великих держав таких как Китай и Россия. Однако в целом Пекин не отошел от своей позиции, но почему он сейчас сделал этот реверанс,

– отметил эксперт-международник.

Кто разрушил план Пекина

Сейчас Китай в сложной ситуации, ведь на него продолжают давить. Прежде всего Соединенные Штаты усилили санкции. В декабре 2023 года Джозеф Байден подписал вторичные санкции и банки ограничили работу с россиянами. Европейский Союз также разрабатывает санкции и впервые с начала российско-украинской войны хочет применить их против китайских компаний.

КНР перешла в наступление и таким образом защищается. С точки зрения Пекина, Запад нарушил баланс и фактически разрушил глобальную торговлю, не давая Китаю подняться,

– помешал Осипенко.

Китай планировал сначала укрепить свою экономику, а затем приобрести большее политическое влияние в международных отношениях. Однако этот план разрушен и Пекин не может достичь своих стратегических целей.

По словам постоянного представителя Китая в ООН, Украина должна придерживаться Минского соглашения, заключенного в 2014 году. В то же время именно Россия нарушила Минские договоренности, начав войну. Москва вышла из переговорного процесса.

Что бы там ни было, но такие договоренности не подходят Украине, потому что они были навязаны прежде всего военной силой и заключены, чтобы отвлечь внимание от Крыма, легализовав аннексию полуострова и затянуть наше государство в вечный переговорный процесс с Россией по Донецкой и Луганской областей.

Отношение Китая к Украине и России