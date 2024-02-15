Крім цього, китайський уряд закликав дотримуватися Мінської угоди, досягнутої у 2014 році. В етері 24 Каналу дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко пояснив, чи свідчать такі заявив про зміну позиції Пекіна.

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Чого хоче Китай

На думку експерта-міжнародника, стратегія Китаю не змінилася. Пекін використовує українське питання, щоб зміцнити свій імідж "миротворця" та дискредитувати Захід.

Це робота на майбутнє. Це якраз загравання з країнами Глобального Півдня, де Китай хотів би зайняти позицію лідера,

– мовив Осипенко.

У першу річницю російського вторгнення в Україну, 24 лютого 2023 року, Пекін оприлюднив свою 12-крокову "мирну" ініціативу, щоб продемонструвати альтернативу Західній формулі миру. Як зазначив дипломат, у нещодавній заяві постійний представник Китаю в ООН повторив те, що записано в так званому "мирному плані", зокрема, закликав Україну відмовитися від блоків.

Це ментальність холодної війни й не можна посилювати безпеку однієї країни завдяки іншій, тобто враховувати інтереси великих держав таких як Китай і Росія. Однак загалом Пекін не відійшов від своєї позиції, але чому він зараз зробив цей реверанс,

– зазначив експерт-міжнародник.

Хто зруйнував план Пекіна

Нині Китай у складній ситуації, адже на нього продовжують тиснути. Насамперед Сполучені Штати посилили санкції. У грудні 2023 року Джозеф Байден підписав вторинні санкції й банки обмежили роботу з росіянами. Європейський Союз також розробляє санкції й вперше від початку російсько-української війни хоче застосувати їх проти китайських компаній.

КНР перейшла в наступ й у такий спосіб захищається. З погляду Пекіна, Захід порушив баланс й фактично зруйнував глобальну торгівлю, не даючи Китаю піднятися,

– заважив Осипенко.

Китай планував спочатку зміцнити свою економіку, а потім набути більшого політичного впливу в міжнародних стосунках. Однак цей план зруйновано й Пекін не може досягти своїх стратегічних цілей.

За словами постійного представника Китаю в ООН, Україна повинна дотримуватися Мінської угоди, укладеної у 2014 році. Водночас саме Росія порушила Мінські домовленості, розпочавши війну. Москва вийшла з переговорного процесу.

Хай там що, але такі домовленості не підходять Україн, тому що вони були нав'язані насамперед військовою силою та укладені, щоб відвернути увагу від Криму, легалізувавши анексію півострова та затягнути нашу державу у вічний перемовний процес з Росією щодо Донецької та Луганської областей.

Ставлення Китаю до України та Росії