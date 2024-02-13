В Амурському регіоні досить багато людей говорять китайською. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Сергій Асланян, зауваживши, що для місцевого населення так вигідно з огляду на майбутнє.

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Росіяни хочуть вижити завдяки Китаю

Китайці досить жорсткі люди. У них є відчуття приналежності до певної спільноти. Сергій Асланян пригадав, як перебуваючи у Китаї, помічав, що місцеві бачать у ньому тільки іноземця.

З Москви цього не видно. Наприклад, не видно, як повзуча експансія Китаю поволі відторгає російські території,

– підкреслив російський опозиційний журналіст.

Багато років тому, велика кількість земель Росії були закриті для самих росіян. Анклави з лісоперероблювання, контрабандне браконьєрство – все це охороняли китайці. Навіть зараз деякі місцеві з прикордонних регіонів розповідають, що бояться ходити вглиб територій, бо там по периметру стоять китайські охоронці. Вони озброєні.

Якщо прочитати китайську пресу, то там написано, що не треба вкладати в економіку суміжних територій, а треба дозволити своєму місцевому населенню асимілювати ці території, щоб зайти в них і тоді почати розвивати,

– зауважив Сергій Асланян.

Наприклад, у китайців є партійна преса, яка розповідає, що людям треба робити й це відбувається на рівні наказів. Тобто умовно можуть сказати, щоб китайські жінки переходили на територію Росії, одружувалися з місцевими чоловіками й так поступово виростили нове покоління китайців.

Коли Амурський губернатор говорить китайською мовою, то це вже запізніла реакція, бо його населення втікає у Китай жити. До війни багато росіян навіть здавали в оренду свої квартири, а самі на ці гроші шукали житло в Китаї. Люди розуміють, що в таких віддалених регіонах російська влада не покращуватиме економіку, рівень життя, тож всі просто хочуть вижити, а зробити це можна завдяки Піднебесній.

Амурський губернатор зрозумів, що вже зовсім скоро може прислуговувати іншому господарю з китайським квитком комуністичної партії. Якщо подивитися від Уралу до далекого Сходу – це територія, яку Китай поволі забирає,

– підкреслив Асланян.

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