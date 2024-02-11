Так, американсько-китайський актор Роберт Ву у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, відзначив, що в такому випадку Росія має повернути території, які окупувала понад 100 років тому Китаю. Мовиться, зокрема, і про місто Владивосток.

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Роберт Ву після інтерв'ю Путіна вимагає віддати Владивосток

Усе почалося з допису колишнього співробітника інформаційного агентства "Сіньхуа", а нині фахівця з аналітичного центру Center for China and Globalization (CCG) Зічен Вана, який написав у соцмережі Х пост стосовно "історичних лекцій" Владіміра Путіна.

Зокрема, у дописі Вана мовиться, що одержимість історією глави Кремля неконструктивна. Аналітик звернув увагу, що в промові російського диктатора були відсилання до раннього середньовіччя, на основі яких він робить ті чи інші політичні висновки щодо приналежності територій.

Чому ми повинні посилатися на VIII або XIII століття, але не на 220 рік до нашої ери? Ми живемо в наш час із (нинішніми – 24 Канал) законами, а не у VIII столітті,

– написав Ван.

На цей допис відреагував американсько-китайський актор Роберт Ву. Він нагадав, що якщо слідувати подібній логіці, то в такому разі Росія має повернути велику територію, яку колись забрала в Китаю.



Роберт Ву після інтерв'ю Путіна сказав, що Росія має повернути Владивосток Китаю / Скриншот 24 Каналу

"Згідно з історією, Росія повинна повернути нам Владивосток і величезну територію, вкрадену 100 з чимось років тому", – написав актор.

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