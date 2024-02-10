Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський прокоментував скандальне інтерв'ю 24 Каналу. Як відомо, Путін озвучив свою версію історичних подій і спробував виправдати Адольфа Гітлера в нападі на Польщу.

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Так, російський диктатор заявив, що "поляки загралися і змусили Гітлера розпочати Другу світову війну". Мовляв, фюрер не мав іншого виходу через "незговірливість" Варшави.

Цікаво порівняти те, що він сказав щодо Польщі, з подіями, які відбуваються тепер. Фактично Путін сам себе прирівняв до Гітлера, з тими подіями, які відбувались 80 років тому,

– зауважив Желіховський.

Вочевидь Путін вважає, що тепер українці "не залишили вибору" Росії, тож вона "була змушена" напасти.

Чому Карлсон взяв інтерв'ю в Путіна

Карлсон зіграв роль "корисного ідіота", давши диктатору змогу говорити на широку аудиторію. Імовірно, американець погодився на таку авантюру в пошуках сенсації або грошей.

Вочевидь у нього є аудиторія. Ми повинні розуміти, що в США є різні погляди на різні речі,

– наголосив Желіховський.

Однак партнери України усвідомлюють, що Карлсон не має нічого спільного з журналістикою, і навіть можуть ввести санкції проти нього.

Інтерв'ю Путіна: реакції