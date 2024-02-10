Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський прокоментував скандальне інтерв'ю 24 Каналу. Як відомо, Путін озвучив свою версію історичних подій і спробував виправдати Адольфа Гітлера в нападі на Польщу.
До вашої уваги Путін хотів створити істерику: в ISW проаналізували скандальне інтерв’ю Такеру Карлсону
Так, російський диктатор заявив, що "поляки загралися і змусили Гітлера розпочати Другу світову війну". Мовляв, фюрер не мав іншого виходу через "незговірливість" Варшави.
Цікаво порівняти те, що він сказав щодо Польщі, з подіями, які відбуваються тепер. Фактично Путін сам себе прирівняв до Гітлера, з тими подіями, які відбувались 80 років тому,
– зауважив Желіховський.
Вочевидь Путін вважає, що тепер українці "не залишили вибору" Росії, тож вона "була змушена" напасти.
Чому Карлсон взяв інтерв'ю в Путіна
Карлсон зіграв роль "корисного ідіота", давши диктатору змогу говорити на широку аудиторію. Імовірно, американець погодився на таку авантюру в пошуках сенсації або грошей.
Вочевидь у нього є аудиторія. Ми повинні розуміти, що в США є різні погляди на різні речі,
– наголосив Желіховський.
Однак партнери України усвідомлюють, що Карлсон не має нічого спільного з журналістикою, і навіть можуть ввести санкції проти нього.
Інтерв'ю Путіна: реакції
- Представник української розвідки Андрій Юсов вважає, що це інформаційно-психологічна спецоперація Росії, спрямована на західний світ.
- Секретар РНБО Олексій Данілов висловив сподівання, що інтерв'ю Путіна протверезить західних політиків щодо особи російського диктатора.
- Речниця Єврокомісії з питань закордонних справ і безпеки Набіла Массралі заявила, що Путін вкотре повторив небезпечну брехню.