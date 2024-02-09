В Євросоюзі вважають, що у своєму інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону російський президент Путін знову повторив "стару брехню і продемонстрував ворожість до Заходу". Про це повідомила речниця Єврокомісії з питань закордонних справ та безпеки Набіла Массралі, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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Що сказали в Євросоюзі

В ЄС засудили те, що Путіну надали нову платформу для маніпуляцій та поширення власної пропаганди. Набіла Массралі також прокоментувала його слова про напад на Україну.

Це небезпечна брехня, оскільки він використав її як так зване виправдання незаконної й неспровокованої агресивної війни Росії проти України й проти мирного сусіда. Ця брехня вже стала безпосередньою причиною величезних страждань, воєнних злочинів і звірств, скоєних Росією проти українського народу,

– заявила речниця ЄК.

В Єврокомісії наголошують, що це інтерв’ю підтвердило той факт, що насправді Путін незацікавлений у "справжніх і значущих кроках до миру".

Путін каже, що Росія буде боротися за свої інтереси до кінця. Якби Путін дійсно хотів боротися за інтереси своєї країни й російського народу, він повинен був би почати з негайного виведення своїх військ та техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів,

– наголосила Массралі.

Які тези висунув Путін під час інтерв'ю: основне