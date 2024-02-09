В Євросоюзі вважають, що у своєму інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону російський президент Путін знову повторив "стару брехню і продемонстрував ворожість до Заходу". Про це повідомила речниця Єврокомісії з питань закордонних справ та безпеки Набіла Массралі, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.
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Що сказали в Євросоюзі
В ЄС засудили те, що Путіну надали нову платформу для маніпуляцій та поширення власної пропаганди. Набіла Массралі також прокоментувала його слова про напад на Україну.
Це небезпечна брехня, оскільки він використав її як так зване виправдання незаконної й неспровокованої агресивної війни Росії проти України й проти мирного сусіда. Ця брехня вже стала безпосередньою причиною величезних страждань, воєнних злочинів і звірств, скоєних Росією проти українського народу,
– заявила речниця ЄК.
В Єврокомісії наголошують, що це інтерв’ю підтвердило той факт, що насправді Путін незацікавлений у "справжніх і значущих кроках до миру".
Путін каже, що Росія буде боротися за свої інтереси до кінця. Якби Путін дійсно хотів боротися за інтереси своєї країни й російського народу, він повинен був би почати з негайного виведення своїх військ та техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів,
– наголосила Массралі.
Які тези висунув Путін під час інтерв'ю: основне
- Російський диктатор сказав, що Україна в перші роки радянської влади отримала території, які "історично ніколи не мали до неї відношення". Водночас Путін чомусь згадав Причорномор'я. За його словами, "України не існувало", і взагалі "їй землі чомусь при формуванні було влито".
- Говорячи про НАТО, Путін цинічно заявив, що Альянс "може гідно визнати контроль Росії за новими територіями". За словами диктатора, "варіанти є, якщо є бажання". Російський диктатор знову звинуватив Захід, зокрема США, у розв'язанні війни в Україні й сказав, що "якщо США хочуть припинити бойові дії в Україні, їм треба припинити постачання туди озброєння".
- Президент Росії також підкреслив, що буцімто "Росія не має жодних глобальних територіальних домагань, і тим більше якихось планів направляти свої війська до Польщі чи Латвії". Путін також назвав "ілюзією" думку Заходу, що "Росію можна перемогти на полі бою".
- Згадуючи 2014 рік, він зазначив, що нібито "держпереворот в Україні", маючи на увазі Революцію Гідності, був "проведений збройною опозицією за підтримки ЦРУ". Також він сказав, що Росія у 2014 році була "змушена взяти Крим під свій захист, оскільки півострів був під загрозою".
- Говорячи про війну проти України, Путін сказав, що Росія поки "не досягла цілей СВО", бо одна з них – це денацифікація, що означає "заборону усіляких неонацистських рухів". Крім того, диктатор сказав, що, мовляв, це "Україна почала війну, а мета Росії – припинити її".