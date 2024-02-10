Так Данілов прокоментував інтерв'ю Путіна американському журналісту Такеру Карлсону. Секретар РНБО поставив риторичне запитання, чи можна мати справу з божевільним.

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Путін – хвора людина, яка існує у вигаданому світі, якого немає і якого ніколи не буде. Його пізнання в історії загалом та історії України зокрема базуються на особистих психічних розладах з ознаками маніакальності,

– написав Данілов у X (Twitter).

Він також додав, що Україна давно зробила висновки щодо того, як треба розмовляти з російським диктатором.

Данілов сподівається, що інтерв'ю Путіна журналісту Карлсону допоможе "протверезити" західних політиків.

"Єдине, що реально викликає певні реакції, це те, що у Путіна - військового злочинця з ордером на арешт від Гаазького трибуналу - беруть інтерв’ю, а не показання, які він має давати слідчому. Це те єдине, що він має робити на останку свого життя, скільки б йому не залишилося", – написав Данілов.

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