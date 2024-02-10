Так Данилов прокомментировал интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Секретарь СНБО задал риторический вопрос, можно ли иметь дело с сумасшедшим.

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Путин – больной человек, который существует в вымышленном мире, которого нет и которого никогда не будет. Его познания в истории в целом и истории Украины в частности базируются на личных психических расстройствах с признаками маниакальности,

– написал Данилов в X (Twitter).

Он также добавил, что Украина давно сделала выводы относительно того, как надо разговаривать с российским диктатором.

Данилов надеется, что интервью Путина журналисту Карлсону поможет "отрезвить" западных политиков.

"Единственное, что реально вызывает определенные реакции, это то, что у Путина - военного преступника с ордером на арест от Гаагского трибунала - берут интервью, а не показания, которые он должен давать следователю. Это то единственное, что он должен делать на последке своей жизни, сколько бы ему не осталось", – написал Данилов.

Путин дал бессодержательное интервью: главное