Так Данилов прокомментировал интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Секретарь СНБО задал риторический вопрос, можно ли иметь дело с сумасшедшим.
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Путин – больной человек, который существует в вымышленном мире, которого нет и которого никогда не будет. Его познания в истории в целом и истории Украины в частности базируются на личных психических расстройствах с признаками маниакальности,
– написал Данилов в X (Twitter).
Он также добавил, что Украина давно сделала выводы относительно того, как надо разговаривать с российским диктатором.
Данилов надеется, что интервью Путина журналисту Карлсону поможет "отрезвить" западных политиков.
"Единственное, что реально вызывает определенные реакции, это то, что у Путина - военного преступника с ордером на арест от Гаагского трибунала - берут интервью, а не показания, которые он должен давать следователю. Это то единственное, что он должен делать на последке своей жизни, сколько бы ему не осталось", – написал Данилов.
Путин дал бессодержательное интервью: главное
- Во время почти полуторачасового интервью Путин не сказал ничего нового, а лишь повторил большинство заявлений, которые он неоднократно делал ранее.
- Все пропитано ложью и кремлевской пропагандой. диктатор сказал, что Украины на самом деле не существует, а это часть России, полномасштабным вторжением в Украину он пытался прекратить войну на Донбассе, которую сам же и развязал.
- Из скандального, диктатор обвинил Польшу в том, что это якобы она спровоцировала Адольфа Гитлера начать Вторую мировую войну.