8 февраля американский журналист Такер Карлсон провел двухчасовое интервью с Путиным, сообщает The Moskow Times. В нем президент России говорил о расширении НАТО, "Северном потоке" и вторжении в Украину.
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Путин выругался в эфире
В интервью российский президент заявляет, что Запад нарушил обещание о нерасширении НАТО на восток. В 2008 году, по словам Путина, в НАТО заявили, что Украина имеет шанс на вступление в Альянс.
Я говорю: "А почему завтра на вас не надавят (принять Украину в НАТО – 24 Канал) – и вы опять согласитесь?" Ну чушь какая-то, бл**ь. С кем там разговаривать, я просто не понимаю. Мы готовы к разговору. Но с кем? Где гарантии? Никаких,
– сказал Путин.
Российский диктатор выругался во время интервью: смотрите видео – 18+
Путин "блеснул умом" не впервые – на прошлой неделе во время выступления в Туле президент заявил, что ему "хочется показать всем известный жест". А на конференции "Российская энергетическая неделя" глава государства-агрессора дважды использовал слово "*ля", обсуждая тему российской экономики.
Интервью Путина Карлсону: главное
- Во время интервью Путин заявил, что Россия еще не достигла своих целей в войне с Украиной. Одной из них он назвал "денацификацию", что включает "прекращение любых неонацистских движений".
- Российский президент сказал, что целью России является "завершить войну, которую в 2014 году начала Украина". Он заявил: "Майдан был госпереворотом, который стал политической ошибкой ЦРУ".
- Путин пытался акцентировать внимание на том, что не признает независимость Украины. "Украины не существовало", – заявил он. Кроме этого, Путин сказал, что за время Советского Союза Украина получила территории, которые "исторически никогда не имели отношения к ней".
- Террористические атаки со стороны России глава Кремля объяснил так: "Российские гиперзвуковые ударные системы совершенствуются ежедневно, но это лишь вынужденный ответ".