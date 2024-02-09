8 февраля американский журналист Такер Карлсон провел двухчасовое интервью с Путиным, сообщает The Moskow Times. В нем президент России говорил о расширении НАТО, "Северном потоке" и вторжении в Украину.

Смотрите также Интервью Владимира Путина наплодило множество мемов: в сети хохочут с исторической "лекции"

Путин выругался в эфире

В интервью российский президент заявляет, что Запад нарушил обещание о нерасширении НАТО на восток. В 2008 году, по словам Путина, в НАТО заявили, что Украина имеет шанс на вступление в Альянс.

Я говорю: "А почему завтра на вас не надавят (принять Украину в НАТО – 24 Канал) – и вы опять согласитесь?" Ну чушь какая-то, бл**ь. С кем там разговаривать, я просто не понимаю. Мы готовы к разговору. Но с кем? Где гарантии? Никаких,

– сказал Путин.

Российский диктатор выругался во время интервью: смотрите видео – 18+

Путин "блеснул умом" не впервые – на прошлой неделе во время выступления в Туле президент заявил, что ему "хочется показать всем известный жест". А на конференции "Российская энергетическая неделя" глава государства-агрессора дважды использовал слово "*ля", обсуждая тему российской экономики.

Интервью Путина Карлсону: главное