8 лютого американський журналіст Такер Карлсон провів двогодинне інтерв'ю з Путіним, повідомляє The Moskow Times. У ньому президент Росії говорив про розширення НАТО, "Північний потік" і вторгнення в Україну.

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Путін вилаявся у ефірі

У інтерв'ю російський президент заявляє, що Захід порушив обіцянку щодо нерозширення НАТО на схід. У 2008 році, за словами Путіна, в НАТО заявили, що України має шанс на вступ до Альянсу.

Я кажу: "А чому завтра на вас не натиснуть (прийняти Україну в НАТО – 24 Канал) – і ви знову погодитеся?" Ну нісенітниця якась, бл**ь. З ким там розмовляти, я просто не розумію. Ми готові до розмови. Але з ким? Де гарантії? Жодних,

– сказав Путін.

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Путін "сяйнув розумом" не вперше – минулого тижня під час виступу в Тулі президент заявив, що йому "хочеться показати всім відомий жест". А на конференції "Російський енергетичний тиждень" очільник держави-агресорки двічі використав слово "*ля", обговорюючи тему російської економіки.

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