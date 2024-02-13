Безкарно допомагати росіянам не вийде

Європейська комісія готує новий список компаній, проти яких планує вводити торговельні обмеження. Вперше від початку повномасштабного вторгнення до санкційного переліку потрапили компанії з Китаю.

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З початку повномасштабного вторгнення Китай зайняв "нейтральну" позицію, мовляв, закликає всіх до миру. Але водночас саме Пекін став одним з найактивніших постачальників на російський ринок та маршрутом, через який окупанти навчилися обходити санкції.

Європейська комісія більше не збирається закривати очі на діяльність китайських компаній на користь агресора. Саме тому у новому санкційному списку компаній з'явилися представники Китаю.

Раніше НАЗК вніс китайські компанії до переліку міжнародних спонсорів війни. Пекін заявив про можливе "напруження стосунків", однак на цьому все й закінчилося.

Якщо новий санкційний список схвалять країни ЄС, то це вперше з 24 лютого 2022 року у ньому опиняться китайські компанії. Також у переліку є юридичні особи з Гонконгу, Індії, Китаю, Сербії та Туреччини.

Китайські компанії повинні були потрапити у санкційні списки раніше. Однак Пекін почав запевняти, що порушень немає, і за допомогою кількох країн ЄС відтермінував санкції проти свого бізнесу.

Повідомляється, що за санкційний список повинні проголосувати усі члени ЄС, тож ситуація ще може змінитися.