Білоруські спостерігачі побачили борт 8 – 11 січня. Що саме привезли у Білорусь, достеменно невідомо. Однак літак приземлявся у VIP-зоні, якою користується самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

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У Білорусь могли доставити техніку з Китаю

Впродовж 4-х днів один і той самий транспортний літак Boeing 747-4FTF здійснив 4 рейси за маршрутом Урумчі (ZWWW) – Мінськ.

На початку січня моніторинговою групою "Беларускі Гаюн" було зафіксовано нетипову активність китайської вантажної авіакомпанії Air China Cargo в Національному аеропорту "Мінськ". Протягом 4-х днів один і той самий транспортний літак Boeing 747-4FTF (реєстраційний номер B-2476) здійснив наразі чотири рейси за маршрутом Урумчі (ZWWW) – Мінськ (UMMS) і назад,

– мовиться в повідомленні.

Згідно з даними "Беларускі гаюн", борт Air China Cargo доставив у Білорусь військову техніку з Китаю. Вони вважають, що вантаж не проходив митного очищення й одразу залишив аеропорт, оскільки навколо місця стоянки військовому вантажу ніде розташуватися, щоб не привертати додаткової уваги й не стояти просто неба.

Рейси відбулися:

08 січня 2024 рейс CAO1095 до Мінська, назад CAO1096;

09 січня 2024 рейс CAO1097 до Мінська, назад CAO1098;

10 січня 2024 рейс CAO1095 до Мінська, назад CAO1096;

11 січня 2024 рейс CAO1097 до Мінська, назад CAO1098.

Всі рейси прибували до Мінська фактично в один і той самий час – з 09:30 до 10:10 ранку. Вони були в Мінську 3 години – цього достатньо для проведення розвантаження.

Літаки прибували на стоянку для урядових бортів

Цікаво, що в аеропорту "Мінськ" розташовується транспортно-логістичний центр, який обслуговує вантажні рейси. Всі вантажні літаки зазвичай паркуються на спеціальних стоянках логістичного центру, але китайський B-2476 паркувався зовсім на іншій стоянці.

За даними спостерігачів, усі чотири рази Boeing 747 Air China Cargo після посадки займав стоянку 1А. Вона зарезервована для обслуговування урядових літаків Білорусі, зокрема, бортів Лукашенка – EW-001PA й EW-001PB.

Крім того, VIP-стоянка 1А і фізично розташована на відстані від усіх інших, а праворуч від стоянки знаходиться КПП для виїзду з аеропорту найкоротшим шляхом і без відвідування пунктів огляду в будівлі.