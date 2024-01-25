Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко, додавши, що все це відбувається уже понад рік. Також Лукашенко заявив, що при потребі його країна готова йти у наступ.

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Чи є загроза з боку Білорусі

Александр Лукашенко активно працює над створенням військово-навчальних центрів. Хоч про них говорять, як про спільні, але фактично вони є російськими. Відбувається відкриття баз ППО, Повітряних військ, які також орієнтовані на російські військові сили.

Крім цього, білоруський диктатор змінює законодавство. Лукашенко вже підлаштував усі закони на випадок, якщо у країні оголосять воєнний стан. Зокрема, передбачається створення "народного ополчення", будівництво укріпрайонів.

При цьому відвідуючи один з укріпрайонів, він сказав, що країна створює ешелону оборону, але якщо потрібно, то піде у наступ. Ядерна зброя, постійні навчання – все це свідчить про те, що Лукашенко підвищив рівень готовності армії Білорусі,

– розповів Павло Латушко.

Наразі не доводиться говорити про велику присутність російських бійців на території Білорусі. Проте це не означає, що війська не розгорнуть через 2 – 4 тижні. Поки передумов для цього немає, але з огляду на інфраструктуру, Лукашенко підготувався.

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