Масштабна пропаганда вже давно стала для Росії одним із типів зброї, якою вона веде війни проти інших держав, зокрема й проти України. Якщо для внутрішньої аудиторії пропагандистська машина часто проштовхує абсолютно примітивні наративи, то для роботи на зовнішню аудиторію ворог підходить куди серйозніше.

З власних джерел 24 Канал зміг отримати заготовки цілої низки російських пропагандистських статей, спрямованих проти України та її ключових партнерів. Вже звично, їхньою метою є викривлення реальності в такий спосіб, як це вигідно Кремлю.

З отриманих заготовок ми змогли дізнатися, проти кого Росія планує сконцентрувати свій головний інформаційний удар найближчим часом, як росіян переконуватимуть у необхідності й "тотальній підтримці" продовження війни проти України, та які нові "перемоги" на глобальному рівні Кремль обіцятиме своєму населенню.

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Головна мішень пропагандистської машини

"Найкраща мішень для жорстких дій Росії" – саме так російські пропагандисти самі ж називають нову жертву своєї пропаганди. І ні, мова не про Україну чи США. Ви будете здивовані, але російська пропаганда планує зосередити свої зусилля на Бельгії. Усе через те, що з 1 січня ця держава перейняла головування в Раді Європейського Союзу.

Очевидно, що Кремль хотів би бачити в цій ролі будь-кого з більш проросійських членів Євросоюзу. Прикладів наводити не будемо, та ви й так чудово розумієте, про кого мова.

Натомість Бельгія – точно не найкращий варіант для Росії. Королівство підтримує Україну постачанням зброї й навіть долучилося до авіаційної коаліції партнерів, виділивши свої 2 винищувачі F-16 для навчання українських пілотів.

Саме прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо першим анонсував новий, уже 13, пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Крім того, він виступив за конфіскацію російських активів на користь України. Тож бельгійський прем'єр і став головною ціллю озлоблених російських пропагандистів.

Особливість Бельгії полягає в тому, що Росія могла б використовувати цю країну як полігон для гри на протиріччях усередині держав-противників… Росія могла б використати невдоволення бельгійців нездатністю влади розв'язати питання міграції. А заразом – посилити підтримку фламандських сепаратистських партій, які щосили експлуатують цю тему,

– мовиться в заготовці російського пропагандиста Вадіма Трухачьова.

Росіянин переконаний, що загострення цих питань змусило б керівництво Євросоюзу сконцентрувати на них ключову увагу. Відтак, це на деякий час відволіче офіційний Брюссель від російсько-української війни.



Прем'єр Бельгії Александер Де Кроо / Фото BELGA

Поразка України послабить США та НАТО

Про те, що саме Україна є ключовим гарантом безпеки наших західних партнерів, ми говоримо вже майже 2 роки. Тепер цю тезу вирішили використати й росіяни, щоправда, дещо з іншого ракурсу.

Російський економіст Геворг Мірзаян переконує росіян, що після перемоги у війні проти України Росію очікує цілий наплив нових друзів. Мовляв, поразка нашої держави похитне позиції США та Євросоюзу у світовій геополітиці.

Щоправда, будь-яка адекватна людина, а не росіянин, тези Мірзаяна сприйме як цілковитий абсурд. Лише вдумайтесь: пропагандист переконує, що в разі, якщо Росія зможе захопити Україну, це "надихне держави світу на здобуття або посилення власного суверенітету".

Це при тому, що росіянин ледь не буквально визнає, що суверенітет України є чи не найбільшою проблемою Росії. Далі прихильник ідеї захоплення сусідніх держав пише, що "набуття суверенітету держав відбуватиметься пліч-о-пліч з деколонізацією".

"Звільнення" України стане ключовим сигналом, що говоритиме про послаблення США та НАТО, а також їхньої неоколоніальної системи. І спричинить цілу низку змін,

– цитує Мірзаян свого колегу-пропагандиста Нікіту Мендковіча.

Наостанок пропагандист озвучує свої вологі мрії про те, що перемога Росії у війні може стати кінцем для Північноатлантичного альянсу й схилить європейські держави до "нормалізації" відносин з Москвою.

Огляд російської пропаганди: дивіться відео

Боротьба з мігрантами

Крім війни, є ще одна проблема, яка турбує багатьох росіян – іммігранти, переважно з азійських країн. Особливо в контексті доволі частих конфліктів між представниками різноманітних діаспор і самими росіянами. Російський пропагандист Ігорь Караулов, розглядаючи це питання, згадав про главу узбецького земляцтва "Ватандош" Усмана Баратова, який "образив учасників сво".

Якщо ви раптом пропустили, то Баратова арештували за поширення доволі кумедного мему про війну та як вона позначається на економічній ситуації в Росії, зокрема цінах на яйця. На ньому зображена курка, яка промовляє: "Фіг вам з маслом, а не яйця. Поверніть півнів з фронту!"

У контексті схожих конфліктів Караулов зауважує, що діаспори в Росії стають такою собі "п'ятою владою". Вона, мовляв, спотворює права росіян у бік утисків (наче їх у Росії й без цього мало – 24 Канал) та викликає страх за майбутнє. Для розв'язання проблеми Караулов пропонує 2 варіанти:

Трудова міграція, коли мігранти приїздять виключно на роботу . Їх росіянин пропонує тримати на "закритій території" без взаємодії з місцевими, а після завершення робіт вивозити в країни походження таких мігрантів.

. Їх росіянин пропонує тримати на "закритій території" без взаємодії з місцевими, а після завершення робіт вивозити в країни походження таких мігрантів. Міграція, яка обов'язково включає асиміляцію. Тобто мігранти буквально в обов'язковому порядку змушені приймати російські так звані "культуру та звичаї".

Коментуючи другий варіант, пропагандист цитує главу МЗС Сєргєя Лаврова, який визнав справжню ціль "сво" – очищення Росії від людей, які "не відчували приналежності до російської історії та культури", тобто від небажаних елементів. Втім, Караулов скаржиться, що мігранти відчувають таку приналежність ще менше.



Жарт Усмана Баратова / Скриншот з його соцмереж

Український "тероризм"

Російський пропагандист Євгеній Крутіков підготував цілий матеріал, в якому розповідає про буцімто "терористичні дії України". Серед таких дій він перелічує як легітимні ліквідації російських військових злочинців, причетність до яких визнали українські спецслужби, так і внутрішні російські розбірки. Зокрема, до такого переліку потрапили:

ліквідація зрадника України Іллі Киви, якого росіянин чомусь називає Ігорем;

ліквідацію так званого "генпрокурора ЛНР" Сєргєя Горєнка та його заступниці Єкатєріни Стеглєнко;

вбивство російського пропагандиста Владлєна Татарського;

рейди "Російського добровольчого корпусу" на території російських прикордонних областей;

підрив Кримського мосту окупантів.

Зверніть увагу! Росія вже давно використовує власну пропаганду як один з типів зброї, якою вона веде війну проти України. Тож вкрай важливо не вестись на російські фейки, щоб не дозволити окупувати наші мізки, та підтримувати наших військових, які не дозволяють росіянам окупувати наші території.



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