2022 рік приніс війну Росії проти України, 2023 рік – війну в Ізраїлі. Чи додасть 2024 рік війну Китаю проти Тайваню і чи може це призвести до прямого конфлікту Піднебесної з Америкою?

Цього року як у США, так і на Тайвані пройдуть вибори. Обидва голосування матимуть надважливе значення для міжнародної безпеки, в тому числі й для України. Сьогодні, 13 січня, на Тайвані обирають нового президента. Ставки надзвичайно високі. Ймовірно, зараз, на початку 2024 року, ми навіть до кінця й не уявляємо, наскільки.

Напруга у відносинах між Китаєм і США може сягнути критичної точки вже в цьому році, адже результати виборів визначать, чи може політика все ще вирішити "тайванське питання", чи лише сила змусить острів підкоритися правлінню Комуністичної партії Китаю. Поки ЦРУ попереджає, що Сі Цзіньпін хоче, щоб китайські військові були готові до вторгнення на Тайвань до 2027 року, майбутній президент Тайваню, ким би він не був, фактично визначить стратегію острова щодо запобігання цій агресії та збереження суверенітету. Чим це обернеться для світу – читайте в матеріалі 24 Каналу.

До теми Тайванська криза: скільки коштуватиме світовій економіці вторгнення Китаю

Криза, що насувається

У своєму зверненні 31 грудня Сі назвав об'єднання Тайваню з Китаєм "історичною неминучістю". Та чи схоже на те, що партійний вождь бажає виконати цю обіцянку, не роблячи ставку на тотальне вторгнення на Тайвань, що загрожує війною з Америкою?

Значно безпечніший варіант передбачає поєднання схеми "батога та пряника", як економічного, так і військового, що може призвести до капітуляції тайванських політичних і бізнес-еліт.

Мир на Тайвані вже давно тримається на тому, що США стримують китайську агресію, а Пекін утримує Тайвань від проголошення незалежності. Він також тримається на тому, що китайці вважають, що врегулювання конфлікту шляхом переговорів можливе. І не в останню чергу це стосується китайського народу, який навчений вірити, що більшість тайванців прагнуть повернутися на "батьківщину", а найкраще – мирним шляхом.

"Китай розглядає вибори на Тайвані як тест на щирість Америки. Байден наполягає на тому, що він не підтримує незалежність Тайваню, але змішує це з безумовними обіцянками захистити острів у разі кризи. Для Китаю вибори на Тайвані – це "можливість прояснити, якою насправді є позиція Америки", – вважає аналітик Сян Лансін з Шанхайського університету політичних наук і права.



Сі Цзіньпін і Джо Байден у Сан-Франциско / Фото Doug Mills / The New York Times

Водночас чимало китайських експертів логічно припускають, що їхня країна має не так і багато стимулів розпалювати велику кризу навколо Тайваню напередодні президентських виборів в США в листопаді.

Сі хоче достеменно знати, чи зіткнеться він знову з Байденом, чи може з Дональдом Трампом, який вів жорстку політику щодо Китаю, але зовсім не відчуває великої любові до Тайваню.

Хто бореться за владу на Тайвані?

Отже, дві основні партії Тайваню, правляча Демократична прогресивна партія (ДПП) і опозиційна Гоміндан, мають дві протилежні стратегії:

ДПП, яка виступає за незалежність, хоче зміцнення відносин з Америкою та її союзниками , водночас посилюючи військове стримування шляхом збільшення оборонних витрат і реформ.

, водночас посилюючи військове стримування шляхом збільшення оборонних витрат і реформ. Водночас Гоміндан обіцяє знизити напругу, відновивши діалог з Китаєм на основі того, що обидва береги Тайванської протоки належать одній країні.

Зверніть увагу! Тайванська протока – це один із найважливіших морських шляхів у світі.

В партії Гоміндан кажуть, що це голосування є вибором між "миром і війною", а ДПП називає його вибором між "демократією та автократією". Обидві сили не виключають, що перемога однієї з них призведе до загибелі Тайваню, або спровокувавши напад Китаю, або ж прискоривши об'єднання.

Довідково! Минуло вже майже 75 років відтоді, як громадянська війна в Китаї закінчилася встановленням контролю Комуністичної партії над материковою частиною країни та вигнанням на Тайвань націоналістичного, або гомінданівського уряду.



Що цікаво, націоналістична партія Гоміндан є давнім ворогом компартії Китаю. Її лідери втекли на Тайвань після поразки у громадянській війні в 1949 році. Та вона поділяє партійну віру в єдиний Китай (хоча й з акцентом на те, що він буде демократичним, а не комуністичним).

Панівний політичний розкол на Тайвані базується на ставленні до Китаю. Однак у цьому контексті під "Китаєм" не обов'язково мається на увазі Китайська Народна Республіка (КНР). На найпростішому рівні партійна система Тайваню побудована навколо національної ідентичності: чи вважаєте ви себе тайванцем, китайцем чи тим і іншим?

Дві основні політичні партії Тайваню відображають цей розкол щодо ідентичності.

Правляча Демократична прогресивна партія (ДПП) має сильну тайванську ідентичність і прагне тримати Китай на відстані витягнутої руки.

Тоді як опозиційна партія Гоміндан загалом виступає за розширення обмінів та економічного співробітництва з КНР.

Водночас кандидат у президенти Тайваню від ДПП і лідер перегонів Лай Цінде, за 4 дні до виборів, заявив, що не має наміру в разі перемоги змінювати статус-кво й проголошувати незалежність острова від Китаю.

Тим часом Китай називає Лая "руйнівником миру". Лай, зі свого боку, описує себе як "прагматичного борця за незалежність Тайваню". Однак останнім часом він наголошує на цьому нечіткому статус-кво. За його словами, Тайвань "вже є суверенною країною", а отже, немає потреби проголошувати ще й незалежність. Така позиція все ще викликає роздратування в Китаї, і обрання Лая може швидко призвести до посилення економічного або військового тиску з боку Китаю.

Американські чиновники також занепокоєні схильністю Лая до різких заяв, як-от, до прикладу, про те, що він сподівається "увійти до Білого дому" як президент Тайваню, що порушило б давній прецедент і "ймовірну червону лінію" для Китаю.



Лай Цінде на передвиборчому мітингу 8 січня / Фото CNA

Згідно з даними моніторингу The Economist, він лідирує в опитуваннях на п'ять відсоткових пунктів.



Найсвіжіші опитування 3 січня. Тайвань не дозволяє публікувати нові опитування за 10 днів до виборів 13 січня / Інфографіка The Economist

Кого підтримує Китай і чи може розпочати війну?

Китай вже давно дав зрозуміти, кому він віддає перевагу. Комуністична партія називає ДПП "сепаратистами" і наклала санкції на кількох її лідерів. За останні 8 років правління ДПП Пекін постійно посилював свою активність у "сірій зоні" проти Тайваню.

Це можна назвати агресією, що ще не досягла рівня війни, але активно "промацує" оборону Тайваню,

– влучно припускає видання The Economist.

Мовиться, зокрема, про кібератаки, дезінформацію та вторгнення в повітряний простір Тайваню. Після того як Ненсі Пелосі, ексспікерка Палати представників Конгресу США, відвідала Тайвань у 2022 році, Китай запустив ракети над Тайванем. Якщо переможе кандидат від ДПП, Китай може відповісти подібною демонстрацією сили або й піти далі, запровадивши тривалу блокаду, втручаючись у роботу тайванського інтернету або створюючи нові кризи в Тайванській протоці.



Мапа Тайваню та ймовірних місць висадки десанту на пляжах острова / Інфографіка The Economist

Перемога Гоміндану, який відправив своїх вищих керівників на зустрічі з офіційними особами Китаю, може зменшити напругу в короткостроковій перспективі. Китай може зняти заборону на імпорт тайванської сільськогосподарської продукції, що дозволить Гоміндану "продемонструвати" тайванським виборцям, що вони можуть забезпечити покращення відносин з Пекіном.

Але нарощування військового потенціалу Китаю всередині країни триватиме. Як і його рішучість захопити Тайвань силою, якщо той не відмовиться від свого суверенітету мирним шляхом. Небезпека перемоги Гоміндану полягає в тому, що це може приспати в Тайвані хибне відчуття безпеки саме в той час, коли йому найбільше потрібно готуватися до потенційної війни.

Хоу Юї, кандидат від Гоміндану, каже, що він відданий справі захисту Тайваню, але він також заявив, що скасує нещодавню реформу призову на військову службу в Тайвані, який має бути продовжений з 4 місяців до одного року у 2024 році.

Він звинуватив ДПП у розпалюванні ескалації у відносинах з Китаєм і припустив, що Тайваню під керівництвом Гоміндану не потрібно буде посилювати свої збройні сили, оскільки острів більше не стикатиметься з китайською загрозою. Та, схоже, це звучить лише як гарна обіцянка перед виборами й не більше.



Кандидат від партії Гоміндан Хоу Юї / Фото CNA

Чому корупція може завадити Сі Цзіньпіну напасти на Тайвань Американські розвідсили вважають, що



В оцінках розвідки США навели кілька прикладів корупції, серед яких ракети, наповнені водою замість палива, і великі поля ракетних шахт на заході Китаю, що не здатні ефективно запускати ракети через несправні кришки. За останні 6 місяців розслідування корупції в Китаї під чистку потрапили понад 12 високопосадовців оборони. У країні відбуваються як і публічні, так і неоголошені звільнення. Американські розвідсили вважають, що масштабна чистка в армії Сі Цзіньпіна відбулася на тлі корупції, що підірвала його зусилля з модернізації збройних сил і поставила під сумнів здатність Китаю вести війну. Американські високопосадовці вважають, що через серйозну корумпованість у ракетних силах Китаю і в усьому національному оборонно-промисловому комплексі Сі Цзіньпін не почав би війну в найближчі роки.В оцінках розвідки США навели кілька прикладів корупції, серед яких ракети, наповнені водою замість палива, і великі поля ракетних шахт на заході Китаю, що не здатні ефективно запускати ракети через несправні кришки. За останні 6 місяців розслідування корупції в Китаї під чистку потрапили понад 12 високопосадовців оборони. У країні відбуваються як і публічні, так і неоголошені звільнення.

У скільки обійдеться вторгнення Китаю на Тайвань

Збройне вторгнення Китаю на Тайвань обійдеться в близько 10% світового ВВП і 10 трильйонів доларів.

У разі війни наслідки для сторін можуть бути такими:

для Тайваню: оцінюваний удар по ВВП – в 40%. Населення та промислова база, зосереджені на узбережжі, збільшать людські та економічні втрати;

для Китаю: через розрив відносин з основними торговими партнерами та відсутність доступу до передових напівпровідників – ВВП впаде на 16,7%;

для США: попри те, що США знаходяться далі від центру подій, вони залежать від постачань Тайваню – ВВП знизиться на 6,7%;

для світу: світовий ВВП знизиться на 10,2%, причому найбільше постраждають: Південна Корея, Японія та інші країни Східної Азії.

Чим загрожує блокада Тайваню У випадку річної блокади Тайваню з боку материкового Китаю, очікується:



– для Тайваню: ВВП у перший рік знизиться на 12,2%;



– для Китаю, США та світу загалом: ВВП у перший рік знизиться на 8,9%, 3,3% та 5% відповідно.



Війна на Тайвані – глобальні ризики для світу / Інфографіка Bloomberg

Чи погодяться США на об'єднання Тайваню з Китаєм мирним шляхом

Тим часом у Вашингтоні побоюються, що зіткнення щодо Тайваню назріває, попри начебто зусилля Джо Байдена і Сі Цзіньпіна, спрямовані на стабілізацію відносин. Китай вважає острів своїм, а Америка стверджує, що Сі наказав Народно-визвольній армії розробити засоби для вторгнення на Тайвань до 2027 року. Американське командування стурбоване зміною військового балансу і попереджає про "вікно вразливості" в другій половині десятиліття. Проте конфлікт може спалахнути раніше, якщо крихкий баланс між Тайванем, Китаєм і Америкою буде порушений.

Водночас США, як головний захисник Тайваню, формально не підтримуватимуть жодного кандидата на виборах. Та американські чиновники вже давно занепокоєні тим, що перемога Лай Цінде таки може призвести до ескалації конфлікту.

Сполучені Штати мають доволі непросту історію напружених стосунків з ДПП. Останнім часом вони покращилися завдяки зростанню залякувань з боку Китаю.

Все це може нібито свідчити про те, що перемога найближчого суперника Лая, Гоміндану Хоу Юї, мала б зменшити напруженість. Але не все так просто.

Хоу може й не принести більшого спокою . Він виступає як проти незалежності Тайваню, так і проти пропозиції Китаю про об'єднання за принципом "одна країна, дві системи". Більшість тайванців відкидають цю модель, що не змогла захистити колишні свободи Гонконгу.

. Він виступає як проти незалежності Тайваню, так і проти пропозиції Китаю про об'єднання за принципом "одна країна, дві системи". Більшість тайванців відкидають цю модель, що не змогла захистити колишні свободи Гонконгу. Водночас простий діалог не задовольнить Сі, який вимагатиме поступок, на які Хоу не може піти, до прикладу, прогресу на шляху до об'єднання. Хоу, який тягне час, може виявитися таким же дратівливим для Сі, як і Лай.

Інша небезпека, на думку американців, полягає в тому, що Хоу може стримувати прагнення до більш асиметричної стратегії, тобто використання великої кількості мобільних оборонних озброєнь, щоб перетворити острів на "дикобраза". ДПП збільшила витрати на оборону і продовжила призов до армії. Хоу каже американським співрозмовникам, що дуже цінує стримування, але вважає, що Тайвань може заощадити на обороні й скоротити призов до армії, покращивши зв'язки з Китаєм.

Якби він виявив більш відверту прокитайську позицію, то міг би роздратувати США. Теоретично Сполучені Штати були б задоволені об'єднанням Тайваню з материком, якби воно відбулося мирним шляхом. На практиці ж сьогодні вони не бажають змінювати статус-кво.

Чиновники Пентагону розглядають "перший острівний ланцюг", що тягнеться від Японії через Тайвань до Індонезії, як "передовий оборонний периметр Америки в західній частині Тихого океану", за висловом одного з них.



Що може призвести до військового конфлікту між Китаєм і Тайванем, а відповідно й США / Інфографіка ISW

Що станеться, якщо Тайвань надмірно відреагує на китайське військове зондування, або якщо відбудеться пряме бойове зіткнення американських і китайських сил?

Вибори в Америці також можуть погіршити ситуацію кількома способами.

Один із них полягає в тому, що Байден, обтяжений війнами в Україні та Ізраїлі, а також своєю передвиборчою кампанією, може поступитися китайському тиску на Тайвань, попри свої неодноразові клятви захищати острів.

Інша проблема полягає в тому, що під час гарячих президентських перегонів, коли протистояння Китаю стає випробуванням на мужність, Байден може перегнути палицю або ж яструби в Конгресі влаштують провокацію, подібну до поїздки Пелосі.

Що стосується Дональда Трампа, то він давно зневажливо ставиться до американських альянсів і звинувачує Тайвань у крадіжці американської напівпровідникової промисловості. Під час свого першого терміну він сказав помічникам, що не збирається захищати острів. Проте не виключено, що його майбутні помічники будуть наполягати на рішучішій конфронтації з Китаєм, використовуючи Тайвань як важіль впливу. Багато хто в Конгресі хоче надати Тайваню більшу підтримку і дипломатичне визнання.

Як ми вже згадували в попередніх матеріалах, зараз Америка є чи не найслабшою у своїй історії. Наразі ізоляціонізм паралізує американську політику.

Республіканці в Конгресі затримують додатковий бюджет для допомоги друзям і союзникам, включаючи підтримку України, Ізраїлю та військову оборону Тайваню. Конгрес також відклав ухвалення законопроєкту про оборонні асигнування на 2024 фінансовий рік, що перешкоджає зусиллям Пентагону підготуватися до можливого конфлікту з Китаєм.

Звісно, Трамп може повернутися до влади, а може й не повернутися. Але трампізм вже підриває суверенітет Тайваню та інших союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.