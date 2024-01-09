Якою буде ціна кризи
Прогнозується, що військове вторгнення Китаю на Тайвань обійдеться світовій економіці у 10 трильйонів доларів. А ймовірні барʼєри у торгівлі та значний шок від ризику на фінансових ринках – лише збільшуватимуть втрати.
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Відтак, у разі війни наслідки можуть бути наступними:
- для Тайваню: оцінюваний удар по ВВП – в 40%. Населення та промислова база, зосереджені на узбережжі, збільшать людські та економічні втрати;
- для Китаю: через розрив відносин з основними торговими партнерами та відсутність доступу до передових напівпровідників – ВВП впаде на 16,7%;
- для США: попри те, що США знаходяться далі від центру подій, вони залежать від постачань Тайваню – ВВП знизиться на 6,7%;
- для світу: світовий ВВП знизиться на 10,2%, причому найбільше постраждають: Південна Корея, Японія та інші країни Східної Азії.
Чим загрожує блокада Тайваню
Відповідно, у разі річної блокади Тайваню з боку материкового Китаю, очікується:
- для Тайваню: ВВП у перший рік знизиться на 12,2%;
- для Китаю, США та світу загалом: ВВП у перший рік знизиться на 8,9%, 3,3% та 5% відповідно.
Можливий дефіцит напівпровідників
Річ у тім, що Тайвань виробляє більшу частину передових у світі напівпровідників, а також безліч чіпів.
При цьому, загальна ринкова капіталізація 20 найбільших клієнтів Тайванської напівпровідникової компанії – складає близько 7,4 трильйона доларів.
Саме тому для економік та світу найбільшого удару завдасть відсутність тайванських напівпровідників:
- як наслідок, лінії з виробництва ноутбуків, планшетів та смартфонів, де високоякісні тайванські чіпи є незамінними елементами – зупиняться;
- автомобілебудування та інші галузі, що використовують чіпи нижчого класу – також зазнають значного удару.
Тайвань проти Росії
Ситуація в Україні викликає широку громадську підтримку на Тайвані.Також раніше повідомлялось, що Тайвань посилив санкції проти Росії, щоб зупинити виробництво зброї.
Річ у тім, що тайванці розглядають паралель між подіями в Україні та власним можливим сценарієм, якщо Китай коли-небудь вирішить застосувати силу для підкорення острова.