З чим стикнулася економіка України у 2023 році

Через повномасштабне вторгнення Росії, Україна втратила третину ВВП, а також 20% території. Водночас міграційний потік став найбільшим з часів Другої світової війни.

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Про це розповів голова Національного банку України – Андрій Пишний. Також торік обсяги внутрішніх запозичень удвічі перевищили результати 2022 року.

Андрій Пишний Голова Національного банку України Критична залежність України від міжнародної фінансової допомоги залишається. Це джерело є для нас принципово важливим.

Внутрішній борг та емісія гривні: що відомо

Голова Національного банку розраховує, що 2024 рік також вдасться пройти без додаткової емісії.

Зауважте! У 2022 році емісія становила 400 мільярдів гривень.

Відновлення внутрішніх запозичень, а також низка інших підготовлених заходів, дозволяє НБУ говорити про наявність запасного плану для українського бюджету.

Андрій Пишний Голова Національного банку України Ми 2023 рік прожили без жодної емісійної гривні. Бюджетний дефіцит фінансується не за рахунок друку грошей — і це була стратегічна мета, яку команда НБУ ставила перед собою.

Також у 2023 році вдалось відновити функціонування внутрішнього боргового ринку. Для України це дуже важливо, адже облігації внутрішньої державної позики, в тому числі військові, — це джерело, за рахунок якого фінансується бюджетна потреба.