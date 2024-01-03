Як Україна фінансуватиме бюджет

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що саме Росія має компенсувати втрати українського бюджету. І це фінансування має відбуватися не після закінчення війни, а уже зараз.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Росія має за все заплатити. Зокрема, агресор мусить компенсувати завдану Україні шкоду.

Відомо, що потреба у зовнішньому фінансуванні України у 2024 році становить 37 мільярдів доларів. Для порівняння, у 2023 році було залучено 42,6 мільярда доларів.

У 2024 році одне з ключових завдань – це спрямування заморожених на Заході активів Росії на українське відновлення. Сполучені Штати, Євросоюз та інші країни впритул наблизилися до вирішення цього питання,

– наголошує Шмигаль

Попри те, що Україна активно нарощує темпи власної економіки, вчасність надходження макрофінансової допомоги вкрай важливий фактор. Адже український бюджет досі забезпечують, завдяки коштам з-за кордону.

Окремо Шмигаль наголосив на тому, що механізм передачі коштів уже випрацьовується. На його думку, первинно важливо узгодити усі моменти з країнами ЄС та G7. Прем'єр-міністр також висловив сподівання на позитивні результати уже у цьому році.