Що відбувалось з економікою у 2023 році

Протягом 2023 року світова економіка, попри всі труднощі, продемонструвала значне зростання. Однією з основних причин сміливо можна назвати збільшення рівня споживання всередині Китаю.

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Також, не можна ігнорувати і високу економічну активність у США. Цікаво, що у 2022 році аналітики вважали, що американська економіка може зазнати короткострокової рецесії. Однак, прогноз не реалізувався.

Потрібно розуміти, що світова економіка протягом усього року знаходилась під впливом таких факторів:

посилення монетарної політики, цей процес стимулювало здорожчення кредитів та зростання облікових ставок;

ослаблення попиту серед споживачів;

посилення геополітичних конфліктів.

Що буде зі світовою економікою у 2024 році

Аналітики вважають, що у 2024 році продовжаться тенденції 2023 року. До того ж можуть виникнути і інші чинники які корегуватимуть ситуацію, серед них варто виокремити такі:

уповільнення економічного зростання Китаю;

збільшення кількості збройних конфліктів та їх імовірне посилення;

значне боргове навантаження, які мають розвинені країни;

високий рівень інфляції;

вибори у США;

зростання тенденції розподілу світової економіки серед певних країн;

та інші.

Вірогідно, світова економіка продовжить зростати і показник ВВП сягне 2,1 – 2,9%. При цьому значний розвиток очікується саме у азійських країнах.