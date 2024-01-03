Что происходило с экономикой в 2023 году

В 2023 году мировая экономика, несмотря на все трудности, продемонстрировала значительный рост. Одной из основных причин можно назвать увеличение уровня потребления внутри Китая.

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Также нельзя игнорировать и высокую экономическую активность в США. Интересно, что в 2022 году аналитики считали, что американская экономика может испытать краткосрочную рецессию. Однако прогноз не реализовался.

Следует понимать, что мировая экономика на протяжении всего года находилась под влиянием следующих факторов:

усиление монетарной политики, этот процесс стимулировало удорожание кредитов и рост учетных ставок;

ослабление спроса среди потребителей;

усиление геополитических конфликтов.

Что будет с мировой экономикой в 2024 году

Аналитики считают, что в 2024 году продолжатся тенденции 2023 года. К тому же могут возникнуть и другие факторы, которые будут корректировать ситуацию, среди них следует выделить следующие:

замедление экономического роста Китая;

увеличение количества вооруженных конфликтов и их возможное усиление;

значительная долговая нагрузка, имеющаяся в развитых странах;

высокий уровень инфляции;

выборы в США;

рост тенденции распределения мировой экономики посреди определенных государств;

и другие.

Вероятно, мировая экономика продолжит расти и показатель ВВП достигнет 2,1 – 2,9%. При этом значительное развитие ожидается именно в азиатских странах.