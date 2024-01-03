Вырастет ли доллар в 2024 году

Экономист Олег Пендзин говорит, что спрогнозировать курс доллара на 2024 год сложно, поскольку на валютный рынок влияют внешние факторы. Сейчас больше всего ситуация меняется из-за задержки предоставления Украине международной денежной помощи.

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Олег Пендзин Экономический эксперт Если макрофинансовая помощь будет в том количестве, которое нужно экономике Украины, то есть где-то 37 миллиардов долларов курс будет в пределах имеющихся сейчас. То есть, все будет стабильно и будет полностью сценарий 2023 года.

По словам Пендзина, для курса существует 2 основных риска:

Уменьшение резервов НБУ. Нужно понимать, что сейчас регулятор – это единственный источник валюты для внутреннего рынка Украины.

Вероятно увеличение количества наличных находящихся в обороте гривны. Такая ситуация возможна при отсутствии достаточной макрофинансовой помощи для Украины. В таком случае, чиновники будут вынуждены печатать гривны, а это в свою очередь будет стимулировать рост уровня инфляции.

Сценарий, происходящий с экономикой в процессе печатания денег, есть в 2022 году. Тогда было напечатано 400 миллиардов гривен, и курс упал с 26 до 40 гривен за доллар,

– считает Пендзин

Напомним! 21 декабря Еврокомиссия сообщила о передаче Украине транша в размере 1,5 миллиарда евро.

Какие риски для валюты существуют сейчас

Пендзин настаивает на том, что мы должны учитывать все сценарии. В том числе и наиболее отрицательные. Экономист напомнил, что по состоянию на данный момент ЕС и США не утвердили новый пакет макрофинансовой помощи для Украины.

Если будет макрофинансовая помощь, все будет стабильно. Если его не будет или она будет меньше, все будет зависеть от объема валютных резервов и от возможности и желания правительства печатать деньги. Если они будут напечатаны много, курс упадет сильно. И на сколько – не знает никто, потому что никто не знает, сколько не будет хватать макрофинансовой помощи,

– подчеркивает Пендзин

Сейчас украинский бюджет нуждается как минимум в 37 миллиардах долларов макрофинансовой помощи. На сегодняшний день есть только 10 миллиардов долларов.